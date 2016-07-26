

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi gecesi 50 şehidin verildiği Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP lideri taziye ziyareti sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirveye ilişkin değerlendirmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Yeni Anayasa" konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, dün yapılan görüşmenin demokrasi kültürünün gelişmesi noktasında çok önemli olduğunu dile getirdi.Bir darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Dolayısıyla darbeye karşı hepimizin ortak tavır takınması, özellikle halkın bu konuda bütün duyarlılığını sokaklara çıkarak göstermesi çok önemliydi. Yapılan görüşmede hem muhalefet partilerine bilgi verildi, aynı zamanda biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Anayasa konusunda yargıyla ilgili şikayetler, bütün siyasi partilere gidiyordu, bize de geliyordu ve yargıyla ilgili düzenlemelerin, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğü, bunun değişmesi gerektiği bize ifade edildi. Bunu dün toplantıda yine ifade ettik ve bir görüş birliği sağlandı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda Anayasada yapılacak bir değişikliğe katkı vereceğiz. Umarım önümüzdeki günlerde siyasi partiler bir araya gelirler ve bu sorunu hep birlikte çözmüş oluruz."