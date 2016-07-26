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GÜLEN'İN KESİNLİKLE TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ LAZIM


GÜLEN'İN KESİNLİKLE TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ LAZIM
Tarih : 26 Temmuz 2016, 16:01
Puan Ver : Gülen'in Kesinlikle Türkiye'ye İade Edilmesi Lazım(7/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi gecesi 50 şehidin verildiği Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.  CHP lideri taziye ziyareti sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin  sorularını yanıtladı.



Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirveye ilişkin  değerlendirmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Yeni Anayasa" konusundaki  açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, dün yapılan görüşmenin demokrasi  kültürünün gelişmesi noktasında çok önemli olduğunu dile getirdi.Bir darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına  şöyle devam etti:"Dolayısıyla darbeye karşı hepimizin ortak tavır takınması, özellikle  halkın bu konuda bütün duyarlılığını sokaklara çıkarak göstermesi çok önemliydi.  Yapılan görüşmede hem muhalefet partilerine bilgi verildi, aynı zamanda biz kendi  düşüncelerimizi ifade ettik. Anayasa konusunda yargıyla ilgili şikayetler, bütün  siyasi partilere gidiyordu, bize de geliyordu ve yargıyla ilgili düzenlemelerin,  yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğü, bunun değişmesi  gerektiği bize ifade edildi.   Bunu dün toplantıda yine ifade ettik ve bir görüş birliği sağlandı.  Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda Anayasada yapılacak bir  değişikliğe katkı vereceğiz. Umarım önümüzdeki günlerde siyasi partiler bir araya  gelirler ve bu sorunu hep birlikte çözmüş oluruz."








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