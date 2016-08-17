

Toner, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin FETÖ elebaşı için yaptığı iade talebine ilişkin soruları yanıtladı.







"Şu aşamada iade sürecini başlatmak için Gülen tutuklanmadığına göre hala yeterli kanıtları görmediğinizi mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Toner, iade konusunda henüz bir karar verilmediğini bildirdi.











Daha sonra sözcüye, "Birinin iadesini değerlendirirken o kişinin ülkeden çıkmasını engelliyor musunuz?", "Genelde terör saldırısı planlamakla suçlanan bir kişiyi yakalayıp kaçmasını engelliyorsunuz, doğru mu?" soruları yöneltildi.







Toner, konunun muhatabının ABD Adalet Bakanlığı olduğunu dile getirerek, "hakkında iade talebi yapılan kişinin ülke dışına çıkmasını önleyecek çeşitli mekanizmalar bulunduğunu" ifade etti. Bu mekanizmalarla ilgili ayrıntı vermekten kaçınan Toner, konunun Adalet Bakanlığı yetkililerine sorulmasını istedi.







Bakanlık Sözcüsü Toner, Fetullah Gülen'in pasaportunun iptal edilip edilmediği ve ona seyahat engeli getirilip getirilmediği yönündeki soruları ise yanıtlamadı.