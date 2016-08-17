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'gülen'in kaçmasını önleyecek mekanizmalar var'

'GÜLEN'İN KAÇMASINI ÖNLEYECEK MEKANİZMALAR VAR'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den kaçmasını engelleyecek bazı mekanizmalar bulunduğu belirterek, "Türk yetkililerden bize ulaşan belgeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve analiz ediyoruz. Kararımızı henüz vermedik." dedi.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:10
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Toner, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin FETÖ elebaşı için  yaptığı iade talebine ilişkin soruları yanıtladı.

 

"Şu aşamada iade sürecini başlatmak için Gülen tutuklanmadığına göre  hala yeterli kanıtları görmediğinizi mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Toner,  iade konusunda henüz bir karar verilmediğini bildirdi.



 

Daha sonra sözcüye, "Birinin iadesini değerlendirirken o kişinin  ülkeden çıkmasını engelliyor musunuz?", "Genelde terör saldırısı planlamakla  suçlanan bir kişiyi yakalayıp kaçmasını engelliyorsunuz, doğru mu?" soruları  yöneltildi.

 

Toner, konunun muhatabının ABD Adalet Bakanlığı olduğunu dile  getirerek, "hakkında iade talebi yapılan kişinin ülke dışına çıkmasını önleyecek çeşitli mekanizmalar bulunduğunu" ifade etti. Bu mekanizmalarla ilgili ayrıntı  vermekten kaçınan Toner, konunun Adalet Bakanlığı yetkililerine sorulmasını  istedi.

 

Bakanlık Sözcüsü Toner, Fetullah Gülen'in pasaportunun iptal edilip  edilmediği ve ona seyahat engeli getirilip getirilmediği yönündeki soruları ise  yanıtlamadı.








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