

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin ısrarlı taleplerini ilettiği süreçte bugün Ankara'ya ziyarette bulunacak. Biden, ziyaret öncesi Milliyet için özel bir yazı kaleme aldı. "Başkan Obama'nın ve benim, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye hemen iade edilmesi yönünde basit bir hüküm verebileceğimizi ileri süren sesler de aynı ölçüde zarar vericidir" diyen Biden, "Yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrı ve bağımsız rollere sahip olduğu ABD'deki yönetim sistemi çerçevesinde, bu açıkça mümkün değildir. Aslında, bu yönde herhangi bir girişimde bulunmak yasalara aykırı olacaktır" ifadelerini kullandı.