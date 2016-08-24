O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GÜLEN'İN İADESİ İÇİN HÜKÜM VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL


GÜLEN'İN İADESİ İÇİN HÜKÜM VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:25
Puan Ver : Gülen'in İadesi İçin Hüküm Vermemiz Mümkün Değil(0/10)


ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin ısrarlı taleplerini ilettiği süreçte bugün Ankara'ya ziyarette bulunacak. Biden, ziyaret öncesi Milliyet için özel bir yazı kaleme aldı. "Başkan Obama'nın ve benim, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye hemen iade edilmesi yönünde basit bir hüküm verebileceğimizi ileri süren sesler de aynı ölçüde zarar vericidir" diyen Biden, "Yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrı ve bağımsız rollere sahip olduğu ABD'deki yönetim sistemi çerçevesinde, bu açıkça mümkün değildir.  Aslında, bu yönde herhangi bir girişimde bulunmak yasalara aykırı olacaktır" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Gülen  İn  İadesi  İçin  Hüküm  Vermemiz  Mümkün  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER