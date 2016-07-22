O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GÜLEN'İN DOĞDUĞU EV YAKILMAK İSTENDİ


GÜLEN'İN DOĞDUĞU EV YAKILMAK İSTENDİ
Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:58
Puan Ver : Gülen'in Doğduğu Ev Yakılmak İstendi(9/10)11


FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya’da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen’e tepkiler arttı. Erzurum’un Pasinler İlçesi’ne bağlı Korucuk  Köyü’nde, Rabia- Ramiz Gülen çiftinin 11 çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Nisan 1941 tarihinde dünyaya gelen Fethullah Gülen’in evinin kapısı 18 Temmuz gecesi yakılmak istendi. Fethullah Gülen’in kardeşleri tarafından 3 yıl önce yeniden yaptırılan ve şu an kimsenin yaşamadığı evin dış kapısında ateş nedeniyle küçük hasarlar oluştu. Kapının yanması sonrası jandarma olay yerine gelerek tespitte bulundu.







Etiketler: Gülen  İn  Doğduğu  Ev  Yakılmak  İstendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER