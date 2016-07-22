

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya’da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen’e tepkiler arttı. Erzurum’un Pasinler İlçesi’ne bağlı Korucuk Köyü’nde, Rabia- Ramiz Gülen çiftinin 11 çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Nisan 1941 tarihinde dünyaya gelen Fethullah Gülen’in evinin kapısı 18 Temmuz gecesi yakılmak istendi. Fethullah Gülen’in kardeşleri tarafından 3 yıl önce yeniden yaptırılan ve şu an kimsenin yaşamadığı evin dış kapısında ateş nedeniyle küçük hasarlar oluştu. Kapının yanması sonrası jandarma olay yerine gelerek tespitte bulundu.