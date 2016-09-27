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GÜLEN'İN DAVUTOĞLU'NA AÇTIĞI DAVADA YENİ GELİŞME


GÜLEN'İN DAVUTOĞLU'NA AÇTIĞI DAVADA YENİ GELİŞME
Tarih : 27 Eylül 2016, 17:08
Puan Ver : Gülen'in Davutoğlu'na Açtığı Davada Yeni Gelişme(0/10)


Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Davutoğlu'nun avukatı Hacı İbrahim Kayıkçı katıldı. Mazeret bildirmeyen Fetullah Gülen'in avukatları ise duruşmada bulunmadı.



Avukat Kayıkçı, mahkemeden davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, araştırılması gereken başka bir husus olmadığına kanaat getirerek, yargılamanın sonlandırılması kararını verdi.






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