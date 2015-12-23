

"Tahşiyecilere kumpas kurulduğu" iddiasına ilişkin 33 sanığın yargılandığı davanın 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, "İstinabe yoluyla (Bir devletin yetkili bir adli makamının diğer bir devletin adli makamı adına yerine getirdiği işlemler bütünü) bu yapılabilirdi. Müvekkilim istinabe yoluyla ifade vermeye hazırdır" dedi.







Çağlayan'daki İstanbulAdalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumunda, sanık avukatları görevsizlik ve reddi hakim taleplerinde bulundu. Avukat Sıddık Filiz, 'Paralel Devlet Yapılanması' dosyaları için Özel Sulh Ceza Mahkemeleri ve İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulduğunu iddia ederek, "İddianamede sanıkların işlediği suçların 2009 ve 2010 yılları arasında olduğu belirtiliyor. O tarihteki Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldı. Mart 2014'ten sonra dosyalar tevziye tabi tutularak Ağır Ceza Mahkemelerine gönderildi. Bu dosyanın da aynı işleme tabi tutulması zarurettir. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesini istiyoruz" dedi.







"GÖREVSİZLİK" TALEBİNDE HRANT DİNK DAVASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ







Görevsizlik konusunda söz alan bazı avukatlar da, bu mahkeme heyetinin doğal hakimlik ilkesi gereği Hrant Dink davasında kamu görevlilerine ilişkin açılan davayı kabul etmeyerek İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini, aynı işlemin bu davada da yapılarak dosya hakkında görevsizlik kararı verilmesini talep etti.







MAHKEME, GÖREVSİZLİK TALEBİNİ REDDETTİ







"Silahlı terör örgütü kurmak", "yönetmek" ve "üye olmak"la ilgili suçlara baktıklarını açıklayan mahkeme heyeti ise mahkemelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararnamesiyle Şubat 2015'te kurulduğunu belirtti. Heyet, Hrant Dink dosyasına ilişkin davanın, aynı konuda başka bir dava olması nedeniyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini, ancak bu sanıklar hakkında genel mahkemelerde silahlı örgüte ilişkin bir dava bulunmadığını ifade ederek görevsizlik talebini reddetti.







AVUKATLAR REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU







Fethullah Gülen, Hidayet Karaca, sanık emniyet mensubu Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ile çok sayıda sanığın avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız ve bağımsız olmadıkları gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak yer alan Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak söz alarak, reddi hakim talebiyle ilgili şunları söyledi: "Müvekkilimle ilgili dosyada 15 tane delil bulunuyor. Bunlardan 13'ü haftalık olarak yaptığı sohbetler, bir tanesi 1977 yılında yaptığı konferans, diğeri ise kaynağı belli olmayan 14 ayrı metin belgesidir. Bu deliller ile 'Silahlı terör örgütü kurmak' suçundan iddianame hazırlandı ve bu heyet de bunu kabul etti."







GÜLEN'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİM İSTİNABE YOLUYLA İFADE VERMEYE HAZIRDIR







Avukat Nurullah Albayrak, mahkeme heyetini reddetmesinin bir diğer gerekçesi olarak ise tensip zaptında müvekkili hakkında "kaçak" olduğu için yokluğunda tutuklama kararı verildiği ifadesinin yer almasını gösterdi. Albayrak, "Müvekkilim 15 yıldır yurtdışında bulunmaktadır. Usulen tebligat yapılması gerekirken, tebligat yapılmadan karar verilmiştir. İstinabe yoluyla (Bir devletin yetkili bir adli makamının diğer bir devletin adli makamı adına yerine getirdiği işlemler bütünü) bu yapılabilirdi. Müvekkilim istinabe yoluyla ifade vermeye hazırdır" dedi.