

Yoklama sonrası Mahkeme Başkanı, Fethullah Gülen'in avukatı Alihan Uncu'nun müdafilikten çekildiğini belirti. Ayrıca sanıklardan Cemal Uşak'ın avukatı da müvekkilinin yaşamını yitirdiği ve bu nedenle duruşmadan çekilmek istediğini belirtti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edilmişti. Aralarında Fethullah Gülen, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Mehmet Hanefi Sözen, Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu 7'si tutuklu 73 şüpheli, ‘Anayasayı ihlale teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde siyasi ve askeri casusluk, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirme ve kaydetme, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama' suçlarından yargılanıyor. Davada; Hidayet Karaca, Kazım Avcı, Dilaver Azim, İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdulkadir Aksoy ve Alaeddin Kaya tutuklu yargılanıyor.



Duruşmaya, 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun avukatı, kumpas davaları sırasında intihar edin Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve bazı eski emniyet müdürleri de katılıyor.







kaynak:sözcü