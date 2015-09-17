İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Paralel Devlet Yapılanması'nın Tahşiye iddianamesinde, Fethullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 15 ile 22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 ile 7,5 yıl ve "iftira" suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıldan 34 yıla ka



Tahşiye soruşturmasında Paralel Devlet Yapılanması'nın kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Fethullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Paralel Devlet Yapılanması'nın Tahşiye iddianamesinde, Fethullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 15 ile 22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 ile 7,5 yıl ve "iftira" suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.