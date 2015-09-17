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Gülen'in 34 yıla kadar hapsi istendi

GÜLEN'İN 34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Paralel Devlet Yapılanması'nın Tahşiye iddianamesinde, Fethullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 15 ile 22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 ile 7,5 yıl ve "iftira" suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıldan 34 yıla ka

Tarih : 17 Eylül 2015, 18:07
Puan Ver : Gülen'in 34 Yıla Kadar Hapsi İstendi(7/10)6


Tahşiye soruşturmasında Paralel Devlet Yapılanması'nın kumpas kurduğu  ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Fethullah Gülen ile Samanyolu Yayın Grubu  Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer  ve Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında  yürütülen soruşturma tamamlandı.



  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Paralel Devlet  Yapılanması'nın Tahşiye iddianamesinde, Fethullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak  veya yönetmek" suçundan 15 ile 22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 ile 7,5  yıl ve "iftira" suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıldan 34 yıla  kadar hapisle cezalandırılması istendi.








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