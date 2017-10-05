GÜLEN'İ VERMEYEN ABD, KONSOLOSLUK ÇALIŞANI CASUSLUKTAN TUTUKLANINCA RAHATSIZ OLDU
Casusluk suçundan tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisiyle ilgili açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Rahatsızız." dedi.
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bir malikânede yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen'i iade etmeyen ABD, Ankara Büyükelçiliği'nde bir çalışan casusluktan gözaltına alınınca rahatsız oldu. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.
"BÜYÜK RAHATSZILIK DUYUYORUZ"
Büyükelçilik, "Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır." açıklamasında bulundu.CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Topuz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Topuz'un, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
FETÖ'CÜ PEK ÇOK İSİMLE İRTİBAT HALİNDEYMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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