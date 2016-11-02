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gülen'i iki yeğeni tutuklandı

GÜLEN'İ İKİ YEĞENİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenleri Hüseyin Gülen ve Büşra Gülen tutuklandı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 13:45
Puan Ver : Gülen'i İki Yeğeni Tutuklandı(9/10)10


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenleri Hüseyin Gülen ile Büşra Gülen'in Yeşilyurt Semti'nde bir evde saklandığını belirledi.



Adrese yapılan baskında Hüseyin Gülen ile Büşra Gülen geçen 23 Ekim günü gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi ve 2 bin TL ele geçirildi. Örgüt üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen yeğenler İzmir'deki işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderildi.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Gülen ile Büşra Gülen dün adliyeye çıkarıldı. Hüseyin Gülen ile Büşra Gülen FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekeçesiyle tutuklanarak cezaevine kondular.








Etiketler: Gülen  İ  İki  Yeğeni  Tutuklandı    haber

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