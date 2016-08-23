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gülen'i iade görüşmeleri başladı

GÜLEN'İ İADE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'den gelen heyetle görüşmeler başladı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 11:30
Puan Ver : Gülen'i İade Görüşmeleri Başladı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanlığı'ndan üç, Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bir temsilciden oluşan dört kişilik heyet dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.



Heyet sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmelere başladı.








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