

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanlığı'ndan üç, Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bir temsilciden oluşan dört kişilik heyet dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.







Heyet sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmelere başladı.