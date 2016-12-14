

Fethullah Gülen'i ABD'ye uçuran THY Kaptan Pilotu Necmi Ekici o seyahatte yaşananları anlattı. İşte 21 yıl TSK'da 23 yıl hava yollarında çalışan ve Pilotlar Birliği Başkanlığı görevinde de bulunan 72 yaşındaki Kaptan Pilot Necmi Ekici'nin ağzından Gülen ile yaptığı yolculuk:







'GÜLEN UÇAĞA GEÇ GELDİ'







Yolculuk için bütün hazırlıklarımız tamamdı ancak uçağımızın 35 koltuğu bulunan business class bölümünde sadece iki yolcunun bulunduğunu görünce şaşırdım. O yolcuların da kalkış saati gelmesine rağmen henüz gelmemesi canımı sıktı. Sonunda beklenen yolcu apar topar geldi. Bu Fetullah Gülen idi. Kendisine 1-A numaralı koltukta yolculuk yaptı. 2-C numaralı koltukta ise her zaman yanında bulunan, ona hizmet etiği söylenen uzun boylu bir genç vardı. Gülen ile ilgili görüntülerde bunu her zaman görüyoruz. Bunlarla birlikte gelen bir de emniyet mensubu vardı ancak o ekonomi bölümünde yolculuk yaptı.







Gülen'i basından biliyordum. Uçağa geç kalması nedeniyle gelir gelmez kendisine çıkıştım, ‘Sizin yüzünüzden geç kalıyoruz. Niye zamanında gelmiyorsunuz' dedim. Kendisi ise havaalanına üç saat önce geldiğini, çağırılmayı beklediğini ve gecikmesinde bir kastının olmadığın söyledi. Çıkışınca gönlünü almak için istediği zaman kokpite gelebileceğini söyledim. Ancak kendisi gelmedi.







'ÜÇ ŞEY SORDUM'







Okyanus üzerine gelmiştim. O sırada Gülen'in yanıma gelmek istediği söylendi. Okyanus üzerinde uçarken değişik konularda sohbet ettik. Kendisine üç soru sordum. Birincisi, “Türk müsün?”, ikincisi, “Atatürk düşmanı mısın?”, üçüncüsü ise “Şeriat devleti mi istiyorsun” oldu. Kendisine göre bir takım cevaplar verdi. Türk olduğunu söyledi. Atatürk'e bir düşmanlığının olmadığını ifade etti.







'ELLERİ DİKKATİMİ ÇEKTİ'







Yanıma geldiğinde en çok dikkatimi çeken ellerinin büyüklüğü oldu. Gülen'e esprili bir biçimde “Hocam ellerin pehlivan eli gibi. Birisine Osmanlı tokadı vursan mahvolur” dedim. Sözlerime hayli güldü. Sohbet sırasında ABD'ye niye gittiğini sordum. Sağlık sorunları olduğunu, özellikle gözlerinden sıkıntısı olduğunu anlattı. Ben de Türkiye'de göz değiştiren doktorların bulunduğunu anlattım. Bunun üzerine “Yalnız gözler değil böbreklerimden de rahatsızlığım var. Orada iyi bir tedavi olacağım” deyince, “Hocam Türkiye'de de iyi doktorlar var. Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin demiş. Siz de keşke Türk hekimlerine emanet etseydiniz kendinizi” dedim. Hoca sessizce dinledi.







'ABD, AMİRAL GEMİSİDİR'







Gülen ile sohbet sırasında Amerika'da ne kadar kalacağını sordum. O da fazla kalmayacağını söyledi. Onun üzerine ben “Hocam ABD'de fazla kalmak tehlikelidir. Senin gibi adamı yakaladı mı bırakmazlar. Kullanıp kullanıp sonra atarlar” deyince hocanın karşılığı “Kaptan bu dünyanın amiral gemisi ABD'dir” dedi. Yaklaşık üç saat kokpitte bulundu. Daha sonra yerine geçti. Çıkışta kimlerin karşıladığını tabii bilmiyorum.







kaynak:hürriyet