

Türkiye'nin Almanya‘daki Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu ileri sürülen kuruluşlarının denetlenmesi isteği tepkiyle karşılandı. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Türk hükümeti tarafından gelen taleplere ilişkin olarak "Erdoğan kolunu Stuttgart, Berlin ve başka hiçbir yere uzatmasın" diye konuştu.







Alman Sosyal Demokrat Parti, OHAL uygulamaları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gözlemci göndermesini istiyor.







Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmmann Türk hükümetinin Stuttgart Başkonsolosluğu kanalıyla Gülen hareketinin eyaletteki kuruluşlarının denetlenmesini talep ettiğini doğruladı.







Eyalet Başbakanı bu talebi ‘son derece yadırgadığını' belirtti ve “Tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Bizden şüphe üzerine ve hiçbir neden olmadığı halde insanları takip etmemiz ve haklarını çiğnememiz isteniyor” dedi.