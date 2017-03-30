GÜLEN'DEN 'ABD'DEKİ ÇİFTLİĞİ SATIN' TALİMATI
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen hakkında elde edilen son istihbarat bilgileri devletin zirvesine aktarıldı.
Gülen'in Kanada'ya yerleşme hazırlığı yaptığı belirtilen raporda, Pensilvanya'daki çiftliğin boşaltılmaya başlandığı ve satılması için Gülen tarafından talimat verildiği ortaya çıktı.
kaynak:yenişafak
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