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Gülen ve Darbeci Komutanların Yer Aldığı Afişi Vatandaşlar Paspas Yaptı

GÜLEN VE DARBECİ KOMUTANLARIN YER ALDIĞI AFİŞİ VATANDAŞLAR PASPAS YAPTI

Antalya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbeci komutanların yer aldığı afişi vatandaşlar ayaklarıyla çiğnerken, bazıları ise tükürerek tepkisini dile getirdi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Gülen Ve Darbeci Komutanların Yer Aldığı Afişi Vatandaşlar Paspas Yaptı(9/10)5

Antalya'da bir vatandaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbeci komutanların yer aldığı afişi, vatandaşların ayaklarının altına serdi. Antalyalılar ise yerde gördükleri Gülen ve darbeci komutanları ayaklarıyla çiğneyip, yüzlerine tükürdü.

BAZI VATANDAŞLAR TÜKÜREREK TEPKİ GÖSTERDİ

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan demokrasi nöbetlerinde, Antalya'da bir vatandaşın Cumhuriyet Meydanı'na koyduğu afiş, görenlerin dikkatini çekti. 15 Temmuz şehitlerinin isim ve resimlerinin yer aldığı afişin hemen altına konulan ve üzerinde bir köpeğin kafasına monte edilmiş Fetullah Gülen resmi ile darbeci komutanların yer aldığı afişi fark eden vatandaşlar, afişin üzerinden yürüyerek geçmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar afiş üzerindeki resimleri uzun süre çiğnerken, bazıları ise tükürerek tepkisini dile getirdi.

"HER ZAMAN BASILSIN DİYE YERLERE KAZIMAK LAZIM"

Yapılan afişin gençler için büyük önem taşıdığını belirten Yavuz Selim isimli genç, "Yapan çok güzel yapmış. Takdir ettim. Vatan hainlerinin her zaman bu şekilde belirtilmesi gerekiyor. Çünkü gençlerimizin bakış açıları farklı. Vatanımıza, milletimize bunu yapanları gençlere gösterip bilinçlendirmemiz lazım. Aslında yerlere kazımamız lazım, her zaman basılsın" dedi.

"BUNU SERENDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Mehmet Bostan ise afişi büyük bir zevk ve gururla çiğnediğini belirterek, "Bunu serenden Allah razı olsun. Ezilesi başları öbür türlü ezemediğimiz için burada ayağımızla eziyoruz" diye konuşurken, Abdullah Dayı da, "Zevkle bastım ben de. O şerefsiz bizlere nasıl zulüm çektirdiyse biz de ona böyle yapıyoruz. Elimize geçse zaten daha fazlasını yapacağız" dedi.

Öte yandan, afişin üzerinin oldukça kirli olduğu dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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