GÜLEN ÖLÜNCE YERİNE GEÇECEK OLAN MUSTAFA ÖZCAN'IN OĞLU ENES ÖZCAN TUTUKLANDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonda yakalanan FETÖ'nün önemli isimlerinden Enes Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes Özcan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün 1 numarası olması beklenen Mustafa Özcan'ın oğlu olduğu öğrenildi.
BABASINI BAŞYÜCELER BAŞKANI DİYE KAYDETMİŞ
Yakalanan Enes Özcan'ın FETÖ'nün en üst konseyi Başyüceler Şurası Başkanı ve örgütün ikinci ismi Mustafa Özcan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Şüphelinin yanında ele geçirilen bir telefonda babasının isminin farklı kaydedildiği de belirlendi. Babasını Başyüceler Şurası Başkanı olarak kaydeden Özcan'ın telefonunda Bylock bulunduğu belirlendi.
RÜYA TABİRLERİNİ YAYAN KİŞİ
FETÖ'nün Orta Asya'dan getirilen öğrencilerinin, barınma ihtiyaçlarını ve eğitim işlerini organize eden Enes Özcan'ın, tutuklu FETÖ üyelerinin rüyalarını tabir eden ve yayan kişi olduğu da belirtildi. Fizik öğretmeni Özcan'ın özellikle cezaevindeki örgüt üyelerinin rüyalarını "Bahar gelecek", "Yakında her şey eskisi gibi olacak" gibi tabirlerle yorumladığı öğrenildi. Bu yorumların örgütü üyesinde geniş kitlelere yayılmasını sağladığı iddia edilen Özcan'ın örgütü diri tutmaya çalıştığı belirtildi.
KOLOMBİA İMAMININ KARDEŞİ
Gözaltına alınanlar arasında yer alan diğer bir isim olan Mehmet Akif Günel'in ise örgütün Kolombia imamı Mahmut Eyüp Günel'in kardeşi olduğu öğrenildi. Mehmet Akif Günel'in telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğu öğrenildi.
BABASI GÜLEN'İN YERİNE GEÇECEK İSİM
FETÖ ile ilgili daha önce medyada yer alan haberlerde, Mustafa Özcan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi olarak gösterilmişti. Örgütün 11 kişilik Başyüceler Şurası ile Fetullah Gülen arasında bir konumda bulunduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın ABD'de olduğu iddia ediliyor. Özcan'ın yönettiği Başyüceler Şurası'da, Naci Tosun, İrfan Yılmaz, Abdullah Aymaz, Mehmet Ali Şengül, Sadık Kesmeci, Mustafa Yeşil, Mehmet Erdoğan Tüzün, Reşit Haylamaz, Şerifali Tekalan, İsmet Aksoy isimleri yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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