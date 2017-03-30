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gülen kanada'ya mı yerleşecek?

GÜLEN KANADA'YA MI YERLEŞECEK?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen Kanada'ya yerleşme kararı adı. Peki ya örgüt elebaşısı Gülen'in Pennsylvania'daki çiftliği ne oldu? Buranın satışıyla ilgili verilen talimat yerine gelemiyor, vakıf satışın yapılmasını engelliyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:55
Puan Ver : Gülen Kanada'ya Mı Yerleşecek?(8/10)9


Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen ile ilgili bir istihbarat devlet kayıtlarına düştü bile. Gülen'in Kanada'ya gitme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.



Fethullah Gülen ile ilgili son istihbarat raporu Devlet'i harekete geçirdi. Raporda 15 Temmuz darbesiyle ilgili önemli ayrıntılara yer verildi. Rapora göre Fethullah Gülen örgüt için yeni statejilerin belirlediğine yer verdi.



Aynı raporda Gülen'in Kanada'ya yerleşme bilgisine de değinildi. Bu durumda Pennsylvania'daki çiftçiğin durumuyla ilgili de bazı detaylara yer verilen raporda Gülen'in örgüt üyelerine çiftlikle ilgili önemli talimatları verdiğini çiftliğin biran önce elden çıkarılması gerektiğini söyledi. Fakat hesap etmediği bir durum vardı. Vakıf satışı hesaba katılmamıştı. Raporda Vakıfın satışı engellediği planlarda aksaklığa neden oldu.



 



kaynak:haberakar








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