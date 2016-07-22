

Eski cumhurbaşkanlarından Adli Mansur'un basın danışmanı, Mısırlı gazeteci Ahmed el Muselmani, Washington yönetiminin Ankara'nın iade talebi üzerine FETÖ elebaşı Gülen'i sınır dışı etmesi durumunda, Gülen'in Mısır'a sığınabileceğini söyledi.







Muselmani, Mısır'da yayın yapan Dream TV isimli televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı "İlk Baskı" programında, "Türkiye'de Mısır rejimini rahatsız eden unsurlar barınıyor. Mısır yönetimi de neden Gülen'i sığınmacı olarak kabul etmesin ki? Bu, Türkiye karşısında Mısır'ın elini güçlendirir" dedi.