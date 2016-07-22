GÜLEN İLE İLGİİLİ FLAŞ 'MISIR' İDDİASI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yakından takip edildiği Mısır medyasında, Fetullah Gülen'in Mısır'a iltica etmesi ihtimali tartışılmaya başlandı.
Eski cumhurbaşkanlarından Adli Mansur'un basın danışmanı, Mısırlı gazeteci Ahmed el Muselmani, Washington yönetiminin Ankara'nın iade talebi üzerine FETÖ elebaşı Gülen'i sınır dışı etmesi durumunda, Gülen'in Mısır'a sığınabileceğini söyledi.
Muselmani, Mısır'da yayın yapan Dream TV isimli televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı "İlk Baskı" programında, "Türkiye'de Mısır rejimini rahatsız eden unsurlar barınıyor. Mısır yönetimi de neden Gülen'i sığınmacı olarak kabul etmesin ki? Bu, Türkiye karşısında Mısır'ın elini güçlendirir" dedi.
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