

Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığına darbe girişimi nedeniyle Gülen'in geçici tutuklanmasını talep eden yazıyı gönderdi. Darbe girişimine ilişkin Gülen'le ilgili geçici tutuklama talebinde, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin terörist başı Gülen'in emir ve komutası altında gerçekleştirildiği belirtildi.







Yazıda, "Bu şahıs ülkemizde gerçekleştirilen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır." ifadeleri yer aldı.