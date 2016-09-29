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GÜLEN HAKKINDA 'GEÇİCİ TUTUKLAMA' TALEBİ


GÜLEN HAKKINDA 'GEÇİCİ TUTUKLAMA' TALEBİ
Tarih : 29 Eylül 2016, 17:20
Puan Ver : Gülen Hakkında 'geçici Tutuklama' Talebi(0/10)


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Pensilvanya'da yaşayan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili ABD'den "geçici tutuklama uygulaması" istenmesi talebiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD tarafından "geçici tutuklama uygulanması" talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.








Etiketler: Gülen  Hakkında    Geçici  Tutuklama    Talebi    haber

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