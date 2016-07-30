

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'ın siyasi danışmanı Peter Navarro, FETÖ'den yüklü miktarlarda bağış aldığı belirtilen ve örgütün lobi faaliyetlerine katkı sağladığı ortaya çıkan Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'a ağır eleştirilerde bulundu. National Interest sitesinde yazdığı “Hillary'nin Türkiye'deki darbeyi (darbe girişimini) desteklemekle suçlanan gizemli İslami din adamıyla bağları” başlıklı makalesinde FETÖ'nün Clinton'a finansal desteğini hatırlatan Navarro, “Gülen ABD'ye karşı bir kültürel tehdit oluştururken, Türkiye'deki demokrasi ve istikrara karşı tehdit oluştururken, Hllary'nin ilişkileri alarm verici” ifadesini kullandı.







SUÇ ORTAKLIĞI OLUR







Navarro, ‘Türkiye ile ABD arasındaki iade gerginliği'ne de vurgu yaptığı makalesine şu şekilde devam ediyor: “Eğer Clinton'a Gülenci maddi destek iddiaları doğruysa, Hillary Gülen'i Türkiye'ye iade edebilir mi? Eğer etmezse ve Gülen gerçekten Türk hükümetini devirmeye çalışıyorsa, bu durumda Hillary, kilit konumdaki bir NATO müttefikinde istikrarsızlık ve şiddetin suç ortağı olmaz mı?”







GÜLEN'İN ZEHİRLİ KANCASI







Yaşanan süreçte Türkiye'nin Rusya'nın kollarına itilebileceğini ve Clinton seçilirse sorunların büyüyeceğini söyleyen Navarro, “Gülenciler Clinton'a yozlaşmış kancalarını gerçekten atarsa, (Başkan seçildiği takdirde) Clinton, Erdoğan'ı devirmek için bir darbeye yardım eder mi? Erdoğan kesinlikle böyle düşünebilir ve Erdoğan'ın taşıdığı bu şüphe Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemek için yeterli olabilir” dedi.