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Gülben'in ihanet fotoğraflarının ardından şimdi de video ortaya çıktı

GÜLBEN'İN İHANET FOTOĞRAFLARININ ARDINDAN ŞİMDİ DE VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde "Ben kimseyi aldatmadım" diyen Gülben Ergen'in, eski eşi Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile aldattığı video ortaya çıktı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Gülben'in İhanet Fotoğraflarının Ardından Şimdi De Video Ortaya Çıktı(5/10)1

Son günlerde aldatma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen'in, ilk eşi Mustafa Erdoğan'ı aldattığı video ortaya çıktı. Ergen'in "Şahdamarım" mesajları attığı kişinin spor hocası Serkan Sakallıoğlu olduğu anlaşıldı.

O DÖNEM "ŞOFÖRÜM" DEMİŞTİ

Spor hocasıyla yakalandığı ve evliliği yıkılmasın diye görüntülerin kamuoyuna verilmemesi için medya kuruluşları ile görüştüğü söylenen Gülben Ergen'in o dönem bu görüntülere verdiği tepki "O benim şoförüm" olmuştu. Ancak Ergen'in 2 şoförünün olduğu, ikisinin de yakalandığı kişi olmadığı bu görüntülerle anlaşılmış oldu.

"BEN KİMSEYİ ALDATMADIM"

Geçtiğimiz günlerde 2. eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilen Gülben Ergen, Seda Sayan'ın Show TV'deki programına bağlanıp "Ben ilişkilerim boyunca kimseyi aldatmadım." demişti. Ancak ortaya çıkan bu görüntülerle ünlü şarkıcının, Mustafa Erdoğan'ı aldattığı belgelenmiş oldu.

SPOR HOCASINI DÖVMÜŞ

O dönem Gülben Ergen ve spor hocası Serkan Sakallıoğlu'nun birlikte olduğunu öğrenen Mustafa Erdoğan ise, spor hocasını dövdüğü iddia edildi.

Kaynak: Uçankuş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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