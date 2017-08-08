GÜLBEN'İN ESKİ EŞİNİN ÜNLÜ ŞARKICIYA ASILDIĞI MESAJLAR DEŞİFRE OLDU
Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ın Hatice'ye defalarca yemeğe çıkma teklifinde bulunduğu, ünlü şarkıcının ise "sevgilim var" diyerek teklifleri reddettiği mesajlar ortaya çıktı.
Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ın şarkıcı Hatice'ye asıldığı mesajlar ortaya çıktı. Erdoğan, Hatice'ye defalarca yemeğe çıkma teklif ettiği ünlü şarkıcının ise "sevgilim var" diyerek bu teklifleri reddettiği görüldü.
GEÇEN MAYISTAN BU YANA MESAJLAR ATIYORMUŞ
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sunucu Esra Sönmezer'in ardından bu kez de şarkıcı Hatice'yi yakın markaja aldı. Erdoğan'ın Instagram'dan takibe aldığı Hatice'ye geçen Mayıs'tan bu yana gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
"KISKANÇ BİR SEVGİLİM VAR"
Mesajlarda Erdoğan, Hatice'yi sık sık yemeğe davet ediyor. Hatice "Kıskanç bir sevgilim var" diye teklifi geri çevirince de "Kaç kurtul... Vurmadın mı" diye karşılık veriyor. Mustafa Erdoğan, kendisine çok güvenmeyen şarkıcıyı "Bana güven" diye telkin ediyor.MUSTAFA ERDOĞAN: MESAJLAR ARKADAŞÇA
Mustafa Erdoğan mesajlarla ilgili şunları söyledi: "Hatice bizim arkadaşımız. Bostancı'da gösterimize geldi, kendisine teşekkür ederiz. Hatta kuliste oturduk, sohbet ettik. Sağ olsun gösterilerimizi beğeniyor. O mesajlar da kesinlikle arkadaşça mesajlardır."
İşte Mustafa Erdoğan'ın o mesajları:
Kaynak: haberinburada
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