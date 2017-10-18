Gülben Ergen'in dava açtığı Nihat Doğan, canlı yayında eline oyuncak pengueni alıp "Adı Gülveren artık ben değil o konuşacak." diyerek Gülben'e gönderme yaptı.

Gülben Ergen hakkında çıkan haberlerin ardından Nihat Doğan, Yeşim Salkım, Seren Serengil, Erol Köse ve Bircan İpek'e konuşmamaları için dava açtı. Bunun üzerine Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına oyuncak penguenle çıkan Nihat Doğan, kendisi için aldırılan kararla alay etti.

"BEN ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Nihat Doğan, eline oyuncak pengueni alıp "Gülben Hanım, hakkımızda dava açtığı söyleniyor. Benim elime bir tebliğ gelmedi ama ben artık susacağım." dedi.

"ADI GÜLVEREN"

Penguenini gösteren Nihat, "Adı Gülveren, bundan sonra benim yerime o konuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada