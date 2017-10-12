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Gülben'den eski eşine ağır benzetme: Kan görmüş köpek balığı

GÜLBEN'DEN ESKİ EŞİNE AĞIR BENZETME: KAN GÖRMÜŞ KÖPEK BALIĞI

Erhan Çelik'i evli iş adamıyla aldatması günlerdir konuşulan Gülben Ergen, sosyal medyadan eski eşine "Kan görmüş köpek balığına benzeyen iftiracı." dedi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Gülben'den Eski Eşine Ağır Benzetme: Kan Görmüş Köpek Balığı(8/10)4

Magazin gündeminden günlerdir düşmeyen Gülben Ergen, sessizliğini bir kez daha bozdu. Eski eşi Erhan Çelik için köpek balığı benzetmesinde bulunan Ergen, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

ESKİ EŞİNE SOSYAL MEDYADAN YÜKLENDİ

Evli iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşk yaşayan Gülben Ergen, o dönem evli olduğu Erhan Çelik'i aldattığı iddia edilmişti. Erhan Çelik de TRT'deki görevindne istifa edip aldatıldığını belirterek Ergen'e "Ahlaksız" demişti. Ünlü şarkıcı, eşine sosyal medyadan yüklendi.

"KAN GÖRMÜŞ KÖPEK BALIKLARI"

Gülben Ergen, Twitter'dan şöyle yazdı: "Kan görmüş köpek balığına benzeyen bu iftiracı, gözü dönmüş saldırganlarla mücadelem sessizce devam ediyor. Merak etmeyiniz..."

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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