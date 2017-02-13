GÜLBEN ERGEN'İ ÇILDIRTAN HESAP
Ünlü sanatçı Gülben Ergen fena patladı!
Ergen, Instagram hesabından kendisine hakaretler yağdıran sahte hesabı deşifre etti.
Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Hiç üşenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açıp, zehir akıtan, boş gezenin boş kalfası, kimliksiz zavallılara iyi geceler olsun.
kaynak:habertürk
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