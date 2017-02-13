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gülben ergen'i çıldırtan hesap

GÜLBEN ERGEN'İ ÇILDIRTAN HESAP

Ünlü sanatçı Gülben Ergen fena patladı!

Tarih : 13 Şubat 2017, 12:52
Puan Ver : Gülben Ergen'i Çıldırtan Hesap(6/10)3



 Ergen, Instagram hesabından kendisine hakaretler yağdıran sahte hesabı deşifre etti.




Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Hiç üşenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açıp, zehir akıtan, boş gezenin boş kalfası, kimliksiz zavallılara iyi geceler olsun.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Gülben  Ergen  İ  Çıldırtan  Hesap    haber

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