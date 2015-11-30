O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gülben ergen'den 'can dündar' mesajı!

GÜLBEN ERGEN'DEN 'CAN DÜNDAR' MESAJI!

Gülben Ergen, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Can Dündar'a selam göndermek için sahneye çıktı.

Tarih : 30 Kasım 2015, 09:31
Puan Ver : Gülben Ergen'den 'can Dündar' Mesajı!(8/10)9


Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Gülben Ergen, ilk önce Çağatay Ulusoy'a ödül vermek için anons edildi.



Sahneye geç kalan Ergen, ödül veremese de Can Dündar'a mesaj gönderdi.



CUMHURİYET DEMEK BİZ DEMEK



Ergen, "Çocukluğumuzun gençliğimizin, uzun yıllarımızın çocuklarımızın gazetesi Hürriyet... Hürriyet demek Cumhuriyet demek Cumhuriyet demek biz demek. Bütün ödül alanların Can Dündar'a selamı olsun" dedi.








Etiketler: Gülben  Ergen  Den    Can  Dündar    Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER