GÜLBEN ERGEN'DEN 'CAN DÜNDAR' MESAJI!
Gülben Ergen, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Can Dündar'a selam göndermek için sahneye çıktı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Gülben Ergen, ilk önce Çağatay Ulusoy'a ödül vermek için anons edildi.
Sahneye geç kalan Ergen, ödül veremese de Can Dündar'a mesaj gönderdi.
CUMHURİYET DEMEK BİZ DEMEK
Ergen, "Çocukluğumuzun gençliğimizin, uzun yıllarımızın çocuklarımızın gazetesi Hürriyet... Hürriyet demek Cumhuriyet demek Cumhuriyet demek biz demek. Bütün ödül alanların Can Dündar'a selamı olsun" dedi.
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