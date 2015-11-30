

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Gülben Ergen, ilk önce Çağatay Ulusoy'a ödül vermek için anons edildi.







Sahneye geç kalan Ergen, ödül veremese de Can Dündar'a mesaj gönderdi.







CUMHURİYET DEMEK BİZ DEMEK







Ergen, "Çocukluğumuzun gençliğimizin, uzun yıllarımızın çocuklarımızın gazetesi Hürriyet... Hürriyet demek Cumhuriyet demek Cumhuriyet demek biz demek. Bütün ödül alanların Can Dündar'a selamı olsun" dedi.