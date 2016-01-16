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Gülben Ergen'in bu paylaşımları kafaları karıştırırken, bir çok takipçi de başarılı şarkıcının hamile olduğunu ve o yüzden mutlu olduğunu iddia etti.