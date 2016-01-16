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gülben ergenden bomba gelişme: hamile mi?

GÜLBEN ERGENDEN BOMBA GELİŞME: HAMİLE Mİ?

Son zamanların en konuşulan önemli isimlerinden birisi olan Gülben ergen ile ilgili sıcak dakikalar yaşanıldı.

Tarih : 16 Ocak 2016, 09:45
Puan Ver : Gülben Ergenden Bomba Gelişme: Hamile Mi?(7.4/10)11


Son zamanların en konuşulan önemli isimlerinden birisi olan Gülben ergen ile ilgili sıcak dakikalar yaşanıldı iyilikleri ile sürekli olarak gündeme gelen gülben ergen bu sfer ap ayrı bir şekilde gündeme geldi iddialara göre  gülben ergen hamile. Ergenin hamile olma ihtimali olduğu iddia edildi işte o çok önemli gelişmelerin ayrıntıları haberin detayında.Gülben Ergen kimdir önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Ergen'e eşi Erhan Çelik'in Deniz Seki'nin cezaevinde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynamasına gösterdiği tepki soruldu Gülbence'nin güzeli Gülben Ergen ve gazeteci eşi Erhan Çelik, evliliklerini bebek ile mi taçlandıracak?  Elindeki telefona bakıp gördüklerini yazılı bir şekilde aktarmakta olan ergen, neye baktığımı,neşemin nedenini söylemem söyleyememde söylemem şeklinde önemli açıklamalarda bulundu güzeller güzeli isim peki hamile mi iddialar gündemi salladı.Son zamanların en çok yakıştırılan çifti Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in ne zaman bebek sahibi olacağı ise merakla beklenmeye başlandı. Bugün Gülben Ergen'in yaptığı bir paylaşım ise herkesi şaşırttı. Elinde telefon ile bir şeye baktığı görülen bir resimi Instagram hesabına atan Gülben Ergen, bu durumun ardından fotoğrafın altına çok mutlu olduğunu ve kimseye de neye baktığını söylemeyeceğini bildirdi.

Gülben Ergen'in bu paylaşımları kafaları karıştırırken, bir çok takipçi de başarılı şarkıcının hamile olduğunu ve o yüzden mutlu olduğunu iddia etti.








Etiketler: Gülben  Ergenden  Bomba  Gelişme  Hamile  Mi    haber

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