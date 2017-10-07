İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik TRT'den İstifa Etti

GÜLBEN ERGEN YETER DİYE İSYAN ETTİ, ERHAN ÇELİK TRT'DEN İSTİFA ETTİ

Gülben Ergen'in hakkında çıkan iddialarla ilgili "Yeter" diye isyan etmesinin ardından, iddialarla ilgili dava açmaya hazırlandığı eski eşi Erhan Çelik, TRT'den istifa etti.

Tarih : 07 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti(9/10)5

Gülben Ergen, "evli insanlarla defalarca ilişkiyi girdi" iddialarına yaptığı "Yeter" diye isyan etti. Ergen'in iddiaların sahibi olan Yeşim Salkım'la ittifak yapmakla suçladığı eski eşi Erhan Çelik, "Yeter" isyanından saatler sonra istifa etti.

"YETER" DEYİP İSYAN ETTİ

Gülben Ergen evli iş adamı Tolga Duğles ile ilişki yaşamasının açığa çıkmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Ergen'in eskiden de evli adamlarla ilişki yaşadığı söylenince ünlü şarkıcı "Yeter" deyip isyan etti.

"ARABAMI BIÇAKLADILAR"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın da günlerce yaptığı zehir zemberek açıklamalara sonunda patlayan Gülben Ergen, evine birinin girip arabasına bıçak sapladığını sosyal medya hesabından yazdı.

ERHAN ÇELİK'İ KUMPAS KURMAKLA SUÇLADI

Paylaşımdan saatler sonra Erhan Çelik, Gülben Ergen'le yaşadıkları son sürecin TRT'ye zarar vermemesi için görevinden istifa etti. Hatırlanacağı gibi Ergen, Erhan Çelik'in Yeşim Salkım'la kendisine kumpas kurduklarını iddia etmiş, Çelik'i dava etmeye hazırlandığı söylentileri çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gülben  Ergen  Yeter  Diye  İsyan  Etti  Erhan  Çelik  Trt  Den  İstifa  
Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER