Gülben Ergen'in hakkında çıkan iddialarla ilgili "Yeter" diye isyan etmesinin ardından, iddialarla ilgili dava açmaya hazırlandığı eski eşi Erhan Çelik, TRT'den istifa etti.

Gülben Ergen, "evli insanlarla defalarca ilişkiyi girdi" iddialarına yaptığı "Yeter" diye isyan etti. Ergen'in iddiaların sahibi olan Yeşim Salkım'la ittifak yapmakla suçladığı eski eşi Erhan Çelik, "Yeter" isyanından saatler sonra istifa etti.

"YETER" DEYİP İSYAN ETTİ

Gülben Ergen evli iş adamı Tolga Duğles ile ilişki yaşamasının açığa çıkmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Ergen'in eskiden de evli adamlarla ilişki yaşadığı söylenince ünlü şarkıcı "Yeter" deyip isyan etti.

"ARABAMI BIÇAKLADILAR"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın da günlerce yaptığı zehir zemberek açıklamalara sonunda patlayan Gülben Ergen, evine birinin girip arabasına bıçak sapladığını sosyal medya hesabından yazdı.

ERHAN ÇELİK'İ KUMPAS KURMAKLA SUÇLADI

Paylaşımdan saatler sonra Erhan Çelik, Gülben Ergen'le yaşadıkları son sürecin TRT'ye zarar vermemesi için görevinden istifa etti. Hatırlanacağı gibi Ergen, Erhan Çelik'in Yeşim Salkım'la kendisine kumpas kurduklarını iddia etmiş, Çelik'i dava etmeye hazırlandığı söylentileri çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada