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gülben ergen, yeşim salkım'a laf attı

GÜLBEN ERGEN, YEŞİM SALKIM'A LAF ATTI

Bir AVM'de gazetecilerle sohbet eden Gülben Ergen'den Yeşim Salkım'ı kızdıracak açıklamalar geldi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:47
Puan Ver : Gülben Ergen, Yeşim Salkım'a Laf Attı(7/10)6


Gülben Ergen'le Yeşim Salkım arasında sular durulacağa benzemiyor. Önceki gün bir AVM'de gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, yazın yaklaşmasıyla birlikte formuna özen gösterdiğini söyledi.



Muhabirlerin "Ivır zıvır konuları bırakıp Yeşim Salkım'a gelelim" sözleri üzerine Ergen, boş durmadı. Sazı eline alan şarkıcı, "O tam ıvır zıvır. 12 yıldır ona cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum" diyerek Salkım'a taş yaptı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Gülben  Ergen  Yeşim  Salkım  A  Laf  Attı    haber

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