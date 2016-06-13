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gülben ergen, yemek kitabı çıkartıyor!

GÜLBEN ERGEN, YEMEK KİTABI ÇIKARTIYOR!

Gülben Ergen, Küçükçiftlik Park'taki Global Wellness Day etkinliğine katıldı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 11:07
Puan Ver : Gülben Ergen, Yemek Kitabı Çıkartıyor!(7/10)6


Yemek kitabı çıkaracak

Gülben Ergen, Küçükçiftlik Park'taki Global Wellness Day etkinliğine katıldı.



Tüm gün standın başında duran şarkıcı yeni markası ‘Dadı Mutfakta' için “Çok yeni. Benim sahibi olduğum, küçük şirin bir işletme olarak doğdu ve şu anda da öyle devam ediyor. Tamamen doğal, katkı maddesiz besinlerin yer aldığı ve tüketiciye bu şekilde ulaşan bir restoran” dedi. Menüde kendisine ait özel tatlı ve salata çeşitlerinin de olduğunu söyleyen Ergen yakın zamanda yemek kitabı çıkaracağını açıkladı.








Etiketler: Gülben  Ergen  Yemek  Kitabı  Çıkartıyor    haber

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