Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'la bir araya geldi. Yemek yiyen çift ardından mekandan ayrıldı. Erdoğan, ise 'Rutin buluşmalarımızdan' dedi.



Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, oğulları Atlas'ın yıl sonu müsameresi için bir araya geldi. İkili Yeniköy Emek Mantı'daki yemeğin ardından mekandan ayrıl Ergen, oğlu Atlas'la mekandan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmazken, Mustafa Erdoğan, "Çocukların yıl sonu müsameresine katıldık. Sonra yemek yedik. Bu, rutin buluşmalarımızdan" dedi.