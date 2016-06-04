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gülben ergen ve mustafa erdoğan bir araya geldi

GÜLBEN ERGEN VE MUSTAFA ERDOĞAN BİR ARAYA GELDİ

Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'la bir araya geldi. Yemek yiyen çift ardından mekandan ayrıldı. Erdoğan, ise 'Rutin buluşmalarımızdan' dedi.

Tarih : 04 Haziran 2016, 09:45
Puan Ver : Gülben Ergen Ve Mustafa Erdoğan Bir Araya Geldi(6/10)4


Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, oğulları Atlas'ın yıl sonu müsameresi için bir araya geldi. İkili Yeniköy Emek Mantı'daki yemeğin ardından mekandan ayrıl Ergen, oğlu Atlas'la mekandan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmazken, Mustafa Erdoğan, "Çocukların yıl sonu müsameresine katıldık. Sonra yemek yedik. Bu, rutin buluşmalarımızdan" dedi.








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