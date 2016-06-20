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gülben ergen ve burcu esmersoy pişti oldu!

GÜLBEN ERGEN VE BURCU ESMERSOY PİŞTİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iftarına katılan Gülben Ergen ve Burcu Esmersoy aynı elbiseyi giydi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:19
Puan Ver : Gülben Ergen Ve Burcu Esmersoy Pişti Oldu!(9/10)6


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftara katılan iki ünlü isim benzer kıyafetler tercih etti. Beyaz dantel bir elbise seçen Burcu Esmersoy ve Gülben Ergen pişti oldu. Gece boyu bir araya gelmemeye ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan ikili dikkatli gözlerden yine de kurtulamadı.








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