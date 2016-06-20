

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftara katılan iki ünlü isim benzer kıyafetler tercih etti. Beyaz dantel bir elbise seçen Burcu Esmersoy ve Gülben Ergen pişti oldu. Gece boyu bir araya gelmemeye ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan ikili dikkatli gözlerden yine de kurtulamadı.