GÜLBEN ERGEN VE BURCU ESMERSOY PİŞTİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iftarına katılan Gülben Ergen ve Burcu Esmersoy aynı elbiseyi giydi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftara katılan iki ünlü isim benzer kıyafetler tercih etti. Beyaz dantel bir elbise seçen Burcu Esmersoy ve Gülben Ergen pişti oldu. Gece boyu bir araya gelmemeye ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan ikili dikkatli gözlerden yine de kurtulamadı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar