GÜLBEN ERGEN MESELESİNE BÜLENT ERSOY DA DAHİL OLDU: ADAMIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Evli iş adamıyla eski eşi Erhan Çelik'i aldatan Gülben Ergen, magazin gündemine oturdu. Gülben meselesine Bülent Ersoy da "Adamın hiç mi suçu yok" diyerek dahil oldu.
Gülben Ergen'in evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşayıp Erhan Çelik'i aldatması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Zehide Yetiş, "Erkekleri ayartıyor." diye yorum yaparken Bülent Ersoy da meseleye kayıtsız kalamadı.
SADECE GÜLBEN Mİ HATALI?
Bülent Ersoy, bu akşam Beyaz TV Ana Haber Bülteni'nde açıklama yaptı. Gülben Ergen konusuna değinen Bülent Ersoy, suçu iki tarafta da bulduğunu söyledi: "Sadece Gülben Ergen mi hatalı, burada erkekler hiç hatalı değil mi?.. Bunun da bir parça üzerine gidilmeli…"
"GÜLBEN ERGEN'İN SAVUNULACAK TARAFI YOK!.."
Divan, kesin bir dille olaya net bir tavır koydu: "Sakın ola ki zannetmeyin ki müdafaa ediyorum. Bunlar yanlış ötesi yanlışlar. Ama beyefendi de evli değil miydi?.. Çocuklarının annesi dururken, daha evliyken neden Gülben hanımla beraber oldu?.. O şimdi yani kanatsız melek mi?.."
Kaynak: haberinburada
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