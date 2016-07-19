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gülben ergen ‘idam'a karşı tavrını sergiledi

GÜLBEN ERGEN ‘İDAM'A KARŞI TAVRINI SERGİLEDİ

Darbe girişimi sonrası gündeme gelen 'idam' konusuna Gülben Ergen'den sert tepki!

Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:40
Puan Ver : Gülben Ergen ‘İdam'a Karşı Tavrını Sergiledi(5/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International ile gerçekleştirdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi sonrası gündeme gelen ‘idam' hakkında da bilgiler verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘idam' uygulamasına ilişkin olarak, “Açık bir vatan ihanet suçu var. İdam cezası konusu parlamentoya gelir, parlamento ne karar verirse onaylarım” dedi. Bu açıklama üzerine ‘idam' sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi.

İDAM CEZASI NE KADAR VAHŞİ!



İdam'ın gelmesine tepki gösterenler arasında geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan ve Erdoğan ailesiyle iyi ilişkileri bulunan Gülben Ergen de vardı. Ergen, attığı tweetle ‘idam'a karşı duruşunu sergiledi.










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