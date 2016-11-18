GÜLBEN ERGEN BOŞANIYOR MU?
Televizyoncu Erhan Çelik ile evli olan şarkıcı Gülben Ergen boşanma iddiaları hakkında konuştu.
Çiftin bir süredir boşanacakları iddia ediliyordu. Ergen boşanma iddiaları için ‘Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.
"AMERİKA DÖNÜŞÜ CEVAP VERECEĞİM"
44 yaşındaki Ergen şöyle konuştu: “Çocukların ara tatilleri var. Sekiz gün üç oğlumla birlikte Amerika'ya gideceğim. Cevap hakkımı dönüşüme saklıyorum. Amerika dönüşü cevap vereceğim” dedi.
kaynak:yaşam
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