

Çiftin bir süredir boşanacakları iddia ediliyordu. Ergen boşanma iddiaları için ‘Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.



"AMERİKA DÖNÜŞÜ CEVAP VERECEĞİM"



44 yaşındaki Ergen şöyle konuştu: “Çocukların ara tatilleri var. Sekiz gün üç oğlumla birlikte Amerika'ya gideceğim. Cevap hakkımı dönüşüme saklıyorum. Amerika dönüşü cevap vereceğim” dedi.







kaynak:yaşam