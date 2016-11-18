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gülben ergen boşanıyor mu?

GÜLBEN ERGEN BOŞANIYOR MU?

Televizyoncu Erhan Çelik ile evli olan şarkıcı Gülben Ergen boşanma iddiaları hakkında konuştu.

Tarih : 18 Kasım 2016, 15:46
Puan Ver : Gülben Ergen Boşanıyor Mu?(9/10)8


Çiftin bir süredir boşanacakları iddia ediliyordu. Ergen boşanma iddiaları için ‘Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.




"AMERİKA DÖNÜŞÜ CEVAP VERECEĞİM"



44 yaşındaki Ergen şöyle konuştu: “Çocukların ara tatilleri var. Sekiz gün üç oğlumla birlikte Amerika'ya gideceğim. Cevap hakkımı dönüşüme saklıyorum. Amerika dönüşü cevap vereceğim” dedi.



 



kaynak:yaşam









Etiketler: Gülben  Ergen  Boşanıyor  Mu    haber

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