Gülben Ergen, hayranının "Eşinizle klipte oynamayı düşünür müsünüz?" sorusuna "Bizim kliplerimiz evimizde. Ekran önünde değil" cevabını verdi.



Kalbimi Koydum' adlı albümüyle hayranlarıyla buluşan Gülben Ergen, #GülbenİleTwitterSohbeti hashtag'iyle Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. “Eşiniz Erhan Çelik'le klipte oynamayı düşünür müsünüz?” sorusuna Ergen, “Bizim kliplerimiz evimizde. Ekran önünde değil” cevabını verdi.



Mayıs sonunda piyasaya çıkan ‘Öğrendim Ki'nin ardından “Yeni bir Kitap yazacak mısınız?” şeklinde gelen soruyu şarkıcı, “İnşallah tekrar yazmayı başarabilirim. Daha çok okumalıyım. Bu aralar az okuyorum, kızıyorum kendime” diye yanıtladı.