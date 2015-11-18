

"Erhan'la hayatın içinde çok sohbetimiz var çünkü hayata aynı yerden bakıyoruz"



"Erhan Bey ile evde en çok ortak alan yarattığınız alan nedir?" sorusuna Gülben Ergen "Erhan'la hayatın içinde çok sohbetimiz var çünkü hayata aynı yerden bakıyoruz" cevabını verdi. Eşinin tam bir Galatasaray fanatiği olduğunu ve bu yüzden kendisinin de futbolla ilgilendiğini söyleyen Ergen, Erhan Bey ile müzik marketlerinde ve kitapçılarda çok zaman geçirdiklerini açıkladı.







"Başarılı bir evlilik diye bir şey yok"



"Hem albümlerde çok başarılısınız, hem televizyon programlarında çok sevecen ve sempatiksiniz, hem de mutlu bir evliliğiniz var. Bu üçünü nasıl yürütüyorsunuz?" sorusuna Ergen, "İşimde başarılı olmak için çok çaba sarf ediyorum. Başarılı olunca kendimi daha çok seviyorum ve daha çok sayıyorum. Yorgun uyumayı seven bir tipim." cevabını verdi.



Aynı zamanda "Başarılı bir evlilik diye bir şey yok" diyen Ergen, "Gönül koyduğunuz bir şeyde kırılmak da var, ağlamak da var, gücenmek de var. Bunlar bir evliliğin olmazsa olmazları aslında" dedi. Evliliklerinde inişlerin ve çıkışların olduğunu belirten Ergen, her zaman sevgiyi, saygıyı ve güveni koruduklarını söyledi. Annelik hakkında "Bence anneliğin bana kattığı çok şey var. Çok tazeleniyorum, yenileniyorum. Masal okudukça o masal kahramanlarına benziyorsunuz ve hayal dünyanız genişliyor. Yaşamda kiminle daha çok sohbet edersen o olursun" şeklinde konuştu. Bu yüzden "Etrafınızdaki negatif insanları eleyin!" tavsiyesini verdi.







"Geç kalmak adetim değil"



"Farklı şehirlerdeki yoğun programınıza nasıl yetişiyorsunuz?" sorusuna "Bir kere sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Gittiğim yerlerde neredeyse hiç kalmıyorum. Bir gün öncesinde valizim, kıyafetim ve çantam kapının önünde hazır oluyor. Hayatımda hiç uçak kaçırmadım. Geç kalmak adetim değil." cevabını verdi.



"Bazen Gülben Ergen markası için çalışıyor gibi hissediyorum kendimi, bir sanatçı gibi değil."



"Gülben Ergen, Gülben Ergen olmasaydı ne olurdu?" sorusuna Ergen esprili bir cevap verdi ve "Çok konuşulan bir işi olurdu. Radyocu olabilirdi." dedi. "Ya iyi bir halkla ilişkiler uzmanı, ya da iyi bir asistan olurdum. Bir işin kuvvetlice sunumuna yardım edebiliyorum. Bazen Gülben Ergen markası için çalışıyor gibi hissediyorum kendimi, bir sanatçı gibi değil. Çünkü çok sanatçı kaprisim yok. İşin emekçi ve zorlayan halini daha çok seviyorum. O yüzden kameranın önünde olmayacağım kesin, ama kameranın arkasında olup bir işi veya kişiyi çok güzel parlatabilirdim."







"Benim kalbimde bir kumbara var."



"Çok mütevazi bir insansınız. Bundan yaklaşık 6-7 ay önce bir programa konuk olmuştunuz ve Mehmet Ağabey'in sizi davet ettiği Periscope yayınında hiç tereddüt etmeden soruları cevaplamıştınız" açıklamasına Gülben Ergen "Bende hatır kredisi vardır. Benim kalbimde bir kumbara var. Bu hatır kredisine 20 yıl önce bile bir yatırım yapıldıysa tuhaf bir şekilde bunu unutmuyorum. Hatır, mütevazılığın olması gereken yanıdır." diye karşılık verdi.