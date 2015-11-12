

Ünlü sanatçı Gülben Ergen "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında, anaokulu açmaya devam ediyor.



"SOĞUK İŞLEMİYOR YÜREKLİ MEHMETÇİKLERİMİZE..."



Ağrı Doğubayazıt'ta okul açan Ergen, Mehmetçikle çektirdiği fotoğrafı "Soğuk işlemiyor yürekli Mehmetciklerimize... Yüzleri,hep gülüyor." notuyla paylaştı. Ergen bir diğer paylaşımında ise, "Allah'a emanet ol askerim... Ağrı/Doğubayazıt Ishak Paşa Sarayı... Ağrı Dağı... Yüzü gülen askerim... Elleri buz askerim. Vatanın Yılmaz Bekçileri" diyerek bu fotoğrafı paylaştı.







