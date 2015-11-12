GÜLBEN ERGEN AĞRI'DA SINIR KARAKOLUNDA MEHMETÇİKLERLE!
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Ağrı'da okul açtı. Ağrı'da okul açan Gülben Ergen sınırda Mehmetçiklerle fotoğraf çektirerek Instagram'da hayranlarıyla paylaştı. Ağrı'da sınır karakolunda Mehmetçiklerle fotoğraf çektirerek Instagram'da paylaşan Gülben Ergen hayranlarından tam not aldı.
Ünlü sanatçı Gülben Ergen "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında, anaokulu açmaya devam ediyor.
"SOĞUK İŞLEMİYOR YÜREKLİ MEHMETÇİKLERİMİZE..."
Ağrı Doğubayazıt'ta okul açan Ergen, Mehmetçikle çektirdiği fotoğrafı "Soğuk işlemiyor yürekli Mehmetciklerimize... Yüzleri,hep gülüyor." notuyla paylaştı. Ergen bir diğer paylaşımında ise, "Allah'a emanet ol askerim... Ağrı/Doğubayazıt Ishak Paşa Sarayı... Ağrı Dağı... Yüzü gülen askerim... Elleri buz askerim. Vatanın Yılmaz Bekçileri" diyerek bu fotoğrafı paylaştı.
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