GÜL: BİR ÜLKE YANARSA HERKES ZARAR GÖRÜR, KIYMET BİLELİM
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehitlere rahmet dileyerek, "Bir ülke yangın yerine dönerse bütün insanlar bundan zarar görür. Memleketimizin kıymetini bilelim." dedi.
Kurban Bayramı namazını Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde kılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, namaz sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
Abdullah Gül, şehitlere rahmet dileyerek, "Bir ülke yangın yerine dönerse bütün insanlar bundan zarar görür. Onun için memleketimizin kıymetini bilmek gerekiyor." dedi.
Tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gül, bayramın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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