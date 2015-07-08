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GÜL: AB BÜYÜK HATA YAPIYOR


GÜL: AB BÜYÜK HATA YAPIYOR
Tarih : 08 Temmuz 2015, 13:26
Puan Ver : Gül: Ab Büyük Hata Yapıyor(5/10)4


"AVRUPA İSTİHBARAT VERSİN"



Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede Avrupalı savaşçıların Suriye ve Irak'a geçişinin engellenmesinde üzerine düşeni yeterince yapmadığı yönündeki eleştirileri geri çeviren Gül, Türk güvenlik birimlerinin Avrupalı partnerlerine her tür yardımı sunduğunu, ancak yabancı savaşçıların göçüne karşı harekete geçebilmek için her tür bilgiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gül, bu bilgileri vermeyip de eleştirenlerin dürüstçe davranmadığını söyledi.



Gül, Türkiye'nin IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye niye müdahale etmediği sorusunu da, "Türkiye'nin BM yetkisi olmadan bir ülkeye müdahalede bulunma hakkı ve yükümlülüğü bulunmadığı, ancak Kobani'deki katliama karşı dolaylı yollardan çok yardım yaptığı" şeklinde cevapladı.



Abdullah Gül, bölgede yaşanan dramın insanlık için bir utanç olduğunu belirterek, AB'nin küresel bir aktör gibi davranarak mültecileri kabul etmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.








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