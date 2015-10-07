

'Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu'na sahip işadamı Akın Gökyay, hobiden tutkuya uzanan 40 yıllık satranç yolculuğunu Ankara'da müzeye dönüştürdü.



Gökyay'ın 1975 yılından bu yana 6 kıtada 103 ülkeden topladığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren 540 satranç takımı Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde sergilenecek. Ünlü İspanyol mimar Gaudi'nin tasarladığı takım başta olmak üzere birbirinden değerli satrançların yer aldığı Müze, Ankara'nın başkent oluşunun 92. yıldönümü olan 13 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.