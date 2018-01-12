GÜDÜM KİTİ TEBER'DE TESTLER TAMAMLANDI
Roketsan'ın öz kaynakları ile geliştirdiği genel maksat bombalarının akıllı mühimmatlara dönüştürülmesini sağlayacak güdüm kiti TEBER'in, seri üretimi bu yıl başlayacak.
MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen lazer güdüm kiti TEBER'in 401'inci Test Filo Komutanlığı'na bağlı F-16 Blok 40 uçakları tarafından gerçekleştirilen testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başladı.
BOMBAYA YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ SAĞLIYOR
TEBER, Genel Maksat Bombaları'nı AÖB, KKS ve Yarı Aktif LAB kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirir. TEBER'in kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak AÖB ve KKS'den oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edilebiliyor. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra, terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.
HASSAS VURUŞ ÖZELLİĞİ SAĞLIYOR
Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen Yarı Aktif LAB, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. LAB bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcut. Ayrıca, kuyruk bölümü entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.
Kaynak: haberinburada
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