Kevlar ve uzay ile havacılık sektöründe kullanılan gelişmiş metaller ile üretilmiş Emily, günümüz şartlarında pek çok Suriyeli göçmenin de hayatını kurtarıyor.



Kevlar ve uzay ile havacılık sektöründe kullanılan gelişmiş metaller ile üretilmiş Emily, günümüz şartlarında pek çok Suriyeli göçmenin de hayatını kurtarıyor.



Mülteci krizinin tırmanması ve pek çok Suriyeli mültecinin, Yunanistan gibi denize kıyısı olan ülkelere ulaşmak isterken hayatını kaybetmesi, teknolojinin işe el atmasını sağladı. Sadece 10 kilo ağırlığındaki Emily isimli uzaktan kumandalı can kurtaran ünitesi, şimdiden onlarca kişinin hayatını kurtardı. Suda, saatte yaklaşık 40 kilometre mesafe kat edebilen uzaktan kumandalı cankurtaran, yakın zamanda, Yunanistan adalarında 300 mültecinin yardımına koştu.



Emily(Emergency Integrated Livesaving Lanyard – Acil Durumu Entegre Hayat Kurtarıcı Kordon), helikopterlere ve sahil kurtarma botlarına entegre edilebiliyor ancak genelde, helikopterlerden fırlatılması ve alan taraması yapması tercih ediliyor. Aynı bir Drone gibi kontrol edilebilen robotik cankurtaran, botların ulaşamadığı dar alanlarda özellikle faydalı oluyor. Kevlar ve uzay teknolojisinde kullanılan diğer metallerden faydalanan tasarımı sayesinde, shafif olmasına rağmen çok güçlü ve en panik dolu durumlarda bile batması çok zor. Emergency Integrated Livesaving Lanyard'da; iki yönlü telsiz, video kamera, kazazedelere sinyal yollayabilen ışık donanımı bulunuyor.



Emergency Integrated Livesaving Lanyard, Amerika Donanması ve robotik teknoloji üreticisi Hydronalix tarafından ortak geliştirilmiş bir cihaz.



Amerikan Ordusu, Emily'i drone cephanesine katmayı şimdilik düşünmediğini açıkladı. Bununla birlikte resmi açıklamaya göre; hayat kurtaran robotik mucize sadece suda değil, ateşten zarar görmeyen metalik alaşımları sayesinde yangın kurtarma görevlerinde de sıkça rol oynuyor.



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