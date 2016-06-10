GÜBREDEN SONRA TÜPLERE DE KISITLAMA
PKK'nın piknik ve mutfak tüplerini el yapımı patlayıcı olarak kullanmasının önüne geçmek için tüp dağıtım süreciyle ilgili önlem alınacak.
Hükümet, terör olaylarında kullanılan el yapımı patlayıcılara karşı yeni bir düzenleme başlattı.
TÜP SATIN ALAN TÜKETİCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ ALINACAK
Tüpte seri numarası ve kare kod buludundurulması zorunlu olması, dolumdan nihai tüketime kadar tüm sürecin eş zamanlı takipi, tüpü satın alan nihai tüketicinin kimlik bilgilerini alınması gibi önlemler geliyor.
SERİ VE KOD NUMARASI OLACAK
Tüplerde seri numarası ve kod uygulaması zorunlu olacak.Kare kod uygulamasına geçilecek. Böylece, tüpü satın alan nihai tüketicinin kimlik bilgilerinin alınması öngörülüyor.
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