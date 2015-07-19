

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.







Gemlik'te bulunan bir gübre fabrikasında gece saatlerinde patlama oldu. Olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.







Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Patlamada, enkaz altında kalan işçi Uğur Çavdar hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.



