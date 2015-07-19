O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GÜBRE FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ


GÜBRE FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ
Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:32
Puan Ver : Gübre Fabrikasında Patlama: 1 Ölü(10/10)12


Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.



Gemlik'te bulunan bir gübre fabrikasında gece saatlerinde patlama oldu. Olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Patlamada, enkaz altında kalan işçi Uğur Çavdar hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

 








Etiketler: Gübre  Fabrikasında  Patlama  1  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER