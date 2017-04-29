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guardiola'dan galatasaray'a müjde!

GUARDİOLA'DAN GALATASARAY'A MÜJDE!

Galatasaray'da forma giydiği kısa sürede camianın çok sevdiği bir isim olan Jason Denayer, sezon başında da istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:38
Puan Ver : Guardiola'dan Galatasaray'a Müjde!(8/10)5


Sarı-kırmızılılar, İngiltere'den gelen haberlerin ardından Belçikalı stoper için yine harekete geçti. Premier Lig'de küme düşen Sunderland'de forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester City'de.Menajeri, City'nin hocası Pep Guardiola ile görüşerek Jason hakkındaki düşüncelerini sordu. Katalan çalıştırıcı "1 sezon daha kiralansın. Mümkünse de Premier Lig'de kalsın" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Guardiola  Dan  Galatasaray  A  Müjde    haber

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