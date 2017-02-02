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guardiola'dan futbolcusuna karpuz benzetmesi

GUARDİOLA'DAN FUTBOLCUSUNA KARPUZ BENZETMESİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni transfer Gabriel Jesus'un performansını değerlendirirken "karpuz" benzetmesinde bulundu.

Tarih : 02 Şubat 2017, 15:22
Puan Ver : Guardiola'dan Futbolcusuna Karpuz Benzetmesi(7/10)7


Ara transfer döneminde Palmeiras takımından 27 milyon sterline alınan 19 yaşındaki futbolcunun 4-0 kazandıkları West Ham United karşısındaki performansından memnun kalan İspanyol teknik adam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jesus, yeteneğiyle gol için mücadele etti. Bu tip genç oyuncular karpuz gibidir, asla bilemezsiniz. Güzel olup olmadığını görmek için kesmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.



Guardiola, genç futbolcunun 2-2 biten Tottenham maçında kısa süre forma giydiğini ancak 3-0 kazandıkları Crystal Palace maçında olağanüstü bir asist yaptığını söyledi.



Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun ikinci yarıda oyuna girdiği West Ham United maçına ilk 11'de başlayan Jesus, bir gol ve bir asistlik performansıyla ilk lig maçında bu istatistiğe ulaşan Manchester Cityli ilk futbolcu oldu.



 



kaynak:sabah








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