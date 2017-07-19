Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcu Wilfried Bony ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GUARDİOLA KENDİSİ AÇIKLADI

Manchester City'nin yıldız oyuncusu takım kampına katılmamıştı. Guardiola'ya Bony'nin neden kampta yer almadığı soruldu. Ünlü teknik adam, "Wilfried Bony sakatlandı. Eğer sakatlanmasaydı kampta bizimle olacaktı. Küçük bir problemi var." yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada