Guardians Of The Galaxy, bir Telltale oyunu oluyor. Oyun neleri içeriyor? Hangi platformlara çıkacak?



Marvel'ın önce çizgi roman sonrasında film olarak piyasaya çıkardığı Guardians Of The Galaxy, çoğu Marvel hayranı tarafından sevilmişti. Bir grup suçlunun süper kahraman rolüne bürünüp güç taşı sayesinde evreni kontrol altına almaya çalışan Thanos'un kuklası Ronan'ı durdurmaya çalışmasıydı Guardians Of The Galaxy. Bugün ise Telltale Games sayesinde oyuncular artık Guardians Of The Galaxy'nin bir parçası olabilecek. Telltale CEO'su Guardians Of The Galaxy için yaptığı açıklamada şunları söyledi:



” Guardians Of The Galaxy Telltale Series oyuncuları farklı roller üstlenebilecek. Kimi zaman savaşırken kimi zaman kaçmak için geminin pilot koltuğuna oturabilecekler. Her zaman yaratıcı insanlar ve Marvel ile çalışmaktan onur duyuyoruz. 2017'de çalışmalarımızı yayınlamak oldukça heyecan verici.”







Guardians of The Galaxy Telltale Series



5 oyundan oluşan Guardians Of The Galaxy Telltale Series, duyuraya göre 2017 yılında PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC, Android ve iOS platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun bugün yayınlanan fragmanından oynanış hakkında bilgi verilmesede Telltale'in önceki oyunlarından farklı olması beklenmiyor. Grafikler oyuncuları çizgi romandaymış hissine sokmaya devam edecek. Ayrıca oyunun geliştiricileri takım oyunu, duygusallık ve bolca komedi ögelerinin olacağını söyledi.



Marvel ve Telltale Games hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Oyunun fragmanına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Fragman oldukça kısa, Telltale'in merak uyandırmayı sevdiği söylenebilir.



